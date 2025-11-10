Экипаж Су-35С прикрыл удары авиации в зоне спецоперации

Экипаж истребителя Су-35С прикрыл авиацию, наносящую удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

«Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что удары наносились в интересах группировки войск «Юг». В российском оборонном ведомстве добавили, что наша оперативно-тактическая авиация совершает боевые вылеты в любое время и при любой погоде.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункты временной дислокации боевиков в зоне спецоперации. При этом летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.