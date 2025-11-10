МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-35С прикрыл удары авиации в зоне спецоперации

Авиационные удары по украинским боевикам наносились в интересах группировки войск «Юг».
2025-11-10 16:11:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя Су-35С прикрыл авиацию, наносящую удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что удары наносились в интересах группировки войск «Юг». В российском оборонном ведомстве добавили, что наша оперативно-тактическая авиация совершает боевые вылеты в любое время и при любой погоде. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункты временной дислокации боевиков в зоне спецоперации. При этом летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-35с #группировка юг
