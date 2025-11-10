Минобороны России сообщает о разрушении опорного пункта противника на территории Запорожской области. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град».

Удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами не только смешал с землей инженерные сооружения неприятеля. Противник понес потери и в живой силе, отметили в российском оборонном ведомстве. Это привело к тому, что враг оставил занимаемые рубежи.

Уточняется, что расчет реактивной артиллерии действовал в зоне ответственности группировки войск «Восток». В МО РФ добавили, что артиллеристы продолжают уничтожение опорных пунктов неприятеля.

Ранее сообщалось, что расчеты «Ураганов» разнесли укрепления украинских боевиков на территории Донецкой Народной Республики. В тот раз по украинским боевикам били 220-миллиметровыми снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.