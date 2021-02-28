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Исторический визит: опубликованы кадры захода фрегата «Адмирал Григорович» в Порт-Судан

Ян Брацкий
20:03 28.02.2021
Фрегат Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Опубликованы кадры захода фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ. Видео снято с борта корабля. На кадрах видна инфраструктура порта и команда, выстроившаяся на палубе в парадной форме. Фрегат Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России.

В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств, подчеркивается в сообщении. 

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