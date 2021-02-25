Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Армении
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном обстановку в Армении. Об этом информирует Министерство обороны России.
Стороны также затронули вопрос выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. В ходе беседы, состоявшейся по инициативе Еревана, главы государств обсудили ситуацию в республике.
Очередной виток политического кризиса в Армении произошел накануне после того, как Вооруженные Силы страны призвали Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер назвал это попыткой государственного переворота и призвал сторонников к демонстрациям. Оппозиция также вышла на улицы. Последние не настроены на переговоры и требуют отставки Пашиняна.