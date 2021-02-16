Вакцинация преподавателей и курсантов началась в Военно-космической академии имени Можайского

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, расположенной в Санкт-Петербурге, началась вакцинация курсантов и профессорско-преподавательского состава препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). В ходе нее прививку от коронавирусной инфекции получили более 1000 военнослужащих постоянного и переменного состава академии.

В соответствии с графиком вакцинации, в первую очередь прививку вакцины получили представители командования, преподаватели, а также курсанты, которые представят академию в День Победы на военных парадах на Красной площади Москвы и Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Вакцинация осуществляется в добровольном порядке, с учетом состояния здоровья военнослужащих и результатов прохождения ими предварительного медицинского осмотра. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы академии проводят информирование военнослужащих о воздействии препарата на организм человека.

Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов. Второй этап вакцинации командного и преподавательского состава вуза начнется через 21 день после введения первого компонента вакцины.

Ранее сообщалось, что второй этап прививания препаратом от COVID-19 прошел в Поволжье. Вакцинацию препаратом «Спутник V» уже прошли более шести тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.