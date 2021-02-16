Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Вакцинация преподавателей и курсантов началась в Военно-космической академии имени Можайского

Анна Берестовая
23:36 16.02.2021
Вакцинация осуществляется в добровольном порядке и с учетом состояния здоровья военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, расположенной в Санкт-Петербурге, началась вакцинация курсантов и профессорско-преподавательского состава препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). В ходе нее прививку от коронавирусной инфекции получили более 1000 военнослужащих постоянного и переменного состава академии.

В соответствии с графиком вакцинации, в первую очередь прививку вакцины получили представители командования, преподаватели, а также курсанты, которые представят академию в День Победы на военных парадах на Красной площади Москвы и Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Вакцинация осуществляется в добровольном порядке, с учетом состояния здоровья военнослужащих и результатов прохождения ими предварительного медицинского осмотра. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы академии проводят информирование военнослужащих о воздействии препарата на организм человека.

Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов. Второй этап вакцинации командного и преподавательского состава вуза начнется через 21 день после введения первого компонента вакцины.

Ранее сообщалось, что второй этап прививания препаратом от COVID-19 прошел в Поволжье. Вакцинацию препаратом «Спутник V» уже прошли более шести тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.