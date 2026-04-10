Более 100 призывников Московского региона отправились к местам службы

Свыше 100 призывников из Московского региона отправились к местам прохождения военной службы с областного сборного пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Первая отправка прошла на базе военного комиссариата Московской области. Перед выездом новобранцев обеспечили всем необходимым - вещами, банковскими и электронными картами, а также положенными видами довольствия. В дороге призывникам предоставляют питание, а для длительных маршрутов предусмотрены индивидуальные рационы.

Служить молодые люди будут в воинских частях и соединениях на территории России. В Минобороны подчеркнули, что их не направят в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Также призывников отправят в учебные соединения и воинские части, где в течение четырех месяцев они освоят современную технику и получат военно-учетную специальность. После подготовки их распределят по войскам в соответствии с полученными навыками.

Выпускников вузов с профильным образованием направят в научные роты, кандидатов в сборную команду России по олимпийскому виду спорта - в спортивные роты, а молодых специалистов - в научно-производственные подразделения.

Срок службы по призыву остается прежним и составляет 12 месяцев. В ведомстве подчеркнули, что призывников не привлекают к выполнению задач специальной военной операции.

