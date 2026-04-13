МО РФ сообщило о более 6,5 тыс. нарушений ВСУ пасхального перемирия

Минобороны России сообщило, что украинские формирования допустили свыше 6 558 нарушений режима пасхального перемирия. Такие данные приводятся в сводке о ходе спецоперации по состоянию на 13 апреля 2026 года.

В ведомстве отметили, что с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.

При этом, по информации Минобороны, ВСУ продолжали наносить удары с использованием артиллерии и беспилотников, в том числе по приграничным районам Белгородской и Курской областей.

В частности, были отражены три атаки на Запорожском направлении в районе Покровского в сторону населенных пунктов Гай и Отрадное. Также пресечены пять попыток выдвижения украинских подразделений в Сумской области и ДНР.

Отдельно сообщается, что в результате удара беспилотника была повреждена автозаправочная станция в Льгове Курской области. Кроме того, вне зоны проведения СВО в небе над Белгородской и Курской областями уничтожили 11 украинских беспилотников.

По данным ведомства, ВСУ произвели 694 обстрела с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли более 5,8 тысячи ударов с использованием дронов, включая FPV-беспилотники.

При этом днем интенсивность боевых действий, как отмечается, была ниже. После завершения перемирия российские войска продолжили выполнение задач специальной военной операции. В течение суток ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации.

В полночь завершилось объявленное ранее пасхальное перемирие. Как сообщал Кремль, оно действовало с 16.00 субботы.

