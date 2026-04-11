Военнослужащие саперного полка очистили территории ЛНР от мин противника

Российские военнослужащие из 92-го саперного полка 1-й гвардейской танковойармии группировки войск «Запад» провели разминирование освобожденных от ВСУ территорий ЛНР. Кадрами работы наших специалистов поделились в Министерстве обороны РФ.

Саперные группы совершают выезды ежедневно - зачастую, по просьбам местных жителей или своих товарищей из других подразделений. На месте проводится инженерная разведка местности и оценка обстановки, после чего бойцы приступают к очистке территории от взрывоопасных предметов.

В освобожденных регионах ЛНР наши саперы находят огромное количество следов противника: противотанковые и противопехотные мины, растяжки, боеприпасы для подствольных гранатометов и многое другие опасные виды вооружения. Специалистам по разминированию приходится действовать слаженно и строго соблюдать требования безопасности.

Также для защиты наших военнослужащих были развернуты посты радиоэлектронной борьбы и организовано воздушное наблюдение - это позволило минимизировать угрозу со стороны вражеских беспилотников.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.