ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Российские войска поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, задействованные в обеспечении ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в свежей сводке о ходе спецоперации.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

В результате поражены склады беспилотников дальнего действия, хранилища горюче-смазочных материалов, а также пункты временного размещения противника.

Также за сутки силы ПВО уничтожили 14 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и 391 беспилотник. В Черном море удалось потопить два безэкипажных катера.

Накануне Минобороны сообщило, что украинские формирования допустили свыше 6 558 нарушений режима пасхального перемирия.

При этом российские войска с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.

