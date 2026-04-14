ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Также удары наносились по складам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации противника.
14-04-2026 12:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, задействованные в обеспечении ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в свежей сводке о ходе спецоперации.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

В результате поражены склады беспилотников дальнего действия, хранилища горюче-смазочных материалов, а также пункты временного размещения противника.

Также за сутки силы ПВО уничтожили 14 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и 391 беспилотник. В Черном море удалось потопить два безэкипажных катера.

Накануне Минобороны сообщило, что украинские формирования допустили свыше 6 558 нарушений режима пасхального перемирия.

При этом российские войска с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
