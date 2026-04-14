ГД в I чтении одобрила проект об участии армии в защите россиян за рубежом

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который допускает использование Вооруженных сил России за пределами страны для защиты граждан от преследования. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Решение поддержали 413 парламентариев, против и воздержавшихся не было. Документ представила статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, инициатива направлена на создание правовой базы для защиты россиян, которые сталкиваются с уголовным или иным преследованием за границей.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что новые нормы позволят защищать не только граждан, но и российские организации от противоправных действий иностранных государств. Он добавил, что аналогичные механизмы существуют и за рубежом - в частности, в США подобный закон был принят еще в 2002 году.

Согласно законопроекту, меры могут применяться в случаях, когда россияне арестованы, удерживаются или подвергаются преследованию на основании решений иностранных судов, если Россия не участвует в соответствующих процессах и они не основаны на международных соглашениях или резолюциях Совбеза ООН.

Картаполов пояснял «Интерфаксу», что инициатива призвана предотвращать ситуации, подобные делу археолога Александра Бутягина. Сотрудник Эрмитажа был задержан в Польше по запросу Украины в декабре 2025 года и сейчас ожидает решения об экстрадиции. В России указывают на возможные риски для его безопасности в случае передачи украинской стороне.

При этом Картаполов подчеркнул, что принятие закона не означает автоматического применения военной силы - речь идет о создании инструмента, который может сдерживать подобные действия со стороны других государств.