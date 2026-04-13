Партию комплексов управления огнем артиллерии передали в войска

В Ростехе отмечают, что комплекс уже активно применяется и позволяет значительно повысить эффективность артиллерии.
13-04-2026 10:36
© Фото: Ростех

Ростех поставил в войска очередную партию носимых комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» предназначена для автоматизации управления огнем различных артиллерийских систем. Комплекс совместим с самоходными и буксируемыми гаубицами, реактивными системами залпового огня и минометами.

«Планшет-А» представляет собой современную вычислительную систему, которая обрабатывает данные и помогает быстро принимать решения по открытию огня. Он способен взаимодействовать с беспилотниками и другими средствами разведки, позволяет точно координировать огонь.

Благодаря автоматизации сокращается время от обнаружения цели до удара, а расход боеприпасов уменьшается за счет повышения точности. Система эффективно используется в контрбатарейной борьбе - она быстро анализирует поступающую информацию и помогает координировать огонь по позициям противника.

В январе Ростех сообщил о начале поставок в Вооруженные силы России новых систем мониторинга воздушного пространства «Зубр». Комплексы предназначены для прикрытия объектов критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Ростех #Планшет-А
