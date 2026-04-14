«Мста-С» уничтожила пункты управления БПЛА в Харьковской области

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» нанесли удары по опорным пунктам, укреплениям и пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Артиллеристы 11-го армейского корпуса работают круглосуточно, поражая цели как на передовой, так и в глубине обороны противника. Координаты поступают от разведки и операторов беспилотников, после чего расчеты оперативно выдвигаются на позиции и открывают огонь.

На этот раз под удар попали замаскированные укрепления и узлы управления дронами. Точные попадания позволили разрушить оборонительные сооружения и уничтожить личный состав противника.

Дальнобойные возможности САУ «Мста-С» позволяют работать на расстоянии в десятки километров. Для поражения целей применяют как осколочно-фугасные, так и высокоточные боеприпасы.

Слаженное взаимодействие артиллерии, разведки и беспилотных систем дает возможность быстро реагировать на изменения обстановки. Уничтожение пунктов управления БПЛА снижает возможности противника по разведке и нанесению ударов.

Передача данных и координация действий ведется по закрытым каналам с использованием отечественных систем связи, что обеспечивает устойчивое управление подразделениями даже в сложных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.