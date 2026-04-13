Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА

Украинские дроны перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым.
13-04-2026 11:18
© Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России 13 апреля.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО ликвидировали БПЛА самолетного типа в период с полуночи до 07.00 по московскому времени над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также над Крымом.

В полночь завершилось объявленное ранее пасхальное перемирие. Как сообщал Кремль, оно действовало с 16.00 субботы.

В Минобороны уточнили, что в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего все российские группировки в зоне спецоперации в этот период строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на занятых позициях.

При этом, по данным ведомства, украинские формирования продолжали боевые действия. В частности, в ночное время были предприняты три атаки в районе Покровского в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области - их отразили.

Кроме того, пресечены четыре попытки выдвижения подразделений ВСУ в районах Кондратовки, Новой Сечи в Сумской области и населенного пункта Каленики в ДНР. Всего, как сообщили в Минобороны, за время действия режима перемирия зафиксировано 1 971 нарушение со стороны украинских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #дроны
