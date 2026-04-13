Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России 13 апреля.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО ликвидировали БПЛА самолетного типа в период с полуночи до 07.00 по московскому времени над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также над Крымом.

В полночь завершилось объявленное ранее пасхальное перемирие. Как сообщал Кремль, оно действовало с 16.00 субботы.

В Минобороны уточнили, что в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего все российские группировки в зоне спецоперации в этот период строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на занятых позициях.

При этом, по данным ведомства, украинские формирования продолжали боевые действия. В частности, в ночное время были предприняты три атаки в районе Покровского в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области - их отразили.

Кроме того, пресечены четыре попытки выдвижения подразделений ВСУ в районах Кондратовки, Новой Сечи в Сумской области и населенного пункта Каленики в ДНР. Всего, как сообщили в Минобороны, за время действия режима перемирия зафиксировано 1 971 нарушение со стороны украинских войск.

