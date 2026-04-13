Добровольцы «БАРС-Курск» вывезли ценные экспонаты из Кореневского музея

Добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуировали ценные экспонаты из Кореневского краеведческого музея, сообщило Минобороны России. Их перевезли в областной музей в Курске, чтобы сохранить и уберечь от возможных повреждений.

Речь идет о предметах с исторической и культурной ценностью. В связи с этим было важно как можно быстрее вывезти их в безопасное место.

В операции участвовали местные жители - многие добровольцы родом из Курской области. Для них это не просто задача, а возможность сохранить историю своего края.

Ранее военнослужащие бригады «БАРС-Курск» получили 88 автомобилей и необходимое оборудование. Технику передали представители «Единой России», фонда «Наша Правда» и Центра беспилотных систем и технологий.

