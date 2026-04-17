ВКС России получили новые Су-35С

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.
17-04-2026 15:32
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Воздушно-космические силы России пополнились новой партией многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты передала Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех».

Как сообщили в компании, машины прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены летчиками Минобороны в различных режимах и уже перелетели на аэродром базирования.

Су-35С относится к поколению 4++ и предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Истребитель способен эффективно поражать как воздушные цели, так и наземные и надводные объекты на значительном удалении.

По словам летчика ВКС России, новая техника активно применяется для решения широкого спектра задач - от перехвата целей на дальних рубежах до прикрытия ударных групп и уничтожения беспилотников. Также самолет используют для разведки и нанесения высокоточных ударов.

В Ростехе отметили, что Су-35С хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации. Первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков заявил, что летчики высоко оценивают характеристики машины, а такие отзывы являются ключевым показателем эффективности военной техники.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что выполнение государственного оборонного заказа остается приоритетной задачей. По его словам, производственные процессы постоянно совершенствуются, что позволяет поддерживать необходимый темп выпуска современной авиационной техники для нужд ВКС России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-35с
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
