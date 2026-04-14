За ночь ПВО уничтожила над регионами России 97 украинских дронов

В течение ночи 97 украинских дронов сбиты российскими средствами ПВО над регионами нашей страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники противника были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Также украинские БПЛА были уничтожены над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак при помощи беспилотников на гражданские объекты в российских регионах. Так, вчера Минобороны сообщило о 33 украинских беспилотниках самолетного типа, сбитых российскими средствами ПВО. Летательные аппараты были поражены в небе над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также над Крымом.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.