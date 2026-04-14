За ночь ПВО уничтожила над регионами России 97 украинских дронов

Беспилотники киевского режима пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую и Тульскую области.
14-04-2026 07:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение ночи 97 украинских дронов сбиты российскими средствами ПВО над регионами нашей страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники противника были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Также украинские БПЛА были уничтожены над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак при помощи беспилотников на гражданские объекты в российских регионах. Так, вчера Минобороны сообщило о 33 украинских беспилотниках самолетного типа, сбитых российскими средствами ПВО. Летательные аппараты были поражены в небе над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями, а также над Крымом.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #беспилотники #дроны #пво рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
