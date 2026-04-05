«Отставить слезы»: российские военнослужащие позвонили родным после обмена

Вскоре бойцы прибудут в Россию для реабилитации.
11-04-2026 17:16
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие позвонили родным. Они сообщили близким, что скоро вернутся домой. Кадры с военнослужащими показало Минобороны РФ.

«Отставить слезы, все хорошо будет», - сказал плачущей от радости супруге один из бойцов.

Еще одному военному удалось поговорить сразу с мамой и маленькой дочкой, которая передала ему привет.

«Сыночка, как мы рады. Мы уже тут и плясали, и визжали. Сыночка!», - поделилась эмоциями мать военнослужащего.

В рамках обмена с Украиной из плена вернулись 175 военнослужащих. Сейчас они находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре они отправятся в Россию, где пройдут реабилитацию.

