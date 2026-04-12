FPV-дроны группировки «Центр» уничтожили технику и живую силу ВСУ

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» нанесли удары по технике и личному составу ВСУ на Добропольском направлении в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России.
Операторы беспилотников выявляют и поражают цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника, нарушая его снабжение и перемещение резервов. За последние дни дроноводы уничтожили более десятка единиц бронетехники и легковых автомобилей.
Помимо техники, под удары регулярно попадает живая сила противника. Постоянное применение ударных беспилотников позволяет снижать активность ВСУ и срывать попытки ротации на данном участке.
В результате действий специалистов беспилотных систем противник ежедневно несет потери в технике, личном составе и беспилотных средствах.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
