FPV-дроны группировки «Центр» уничтожили технику и живую силу ВСУ

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» нанесли удары по технике и личному составу ВСУ на Добропольском направлении в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

Операторы беспилотников выявляют и поражают цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника, нарушая его снабжение и перемещение резервов. За последние дни дроноводы уничтожили более десятка единиц бронетехники и легковых автомобилей.

Помимо техники, под удары регулярно попадает живая сила противника. Постоянное применение ударных беспилотников позволяет снижать активность ВСУ и срывать попытки ротации на данном участке.

В результате действий специалистов беспилотных систем противник ежедневно несет потери в технике, личном составе и беспилотных средствах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.