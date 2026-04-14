В России испытали технологию управления сразу 10 барражирующими боеприпасами

Решение спроектировано на основе беспилотных летательных аппаратов Supercam.
14-04-2026 13:15
© Фото: Госкорпорация «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» провела испытания технологии, позволяющей одному оператору управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами. Об этом сообщили в компании.

Новая система построена на базе беспилотников Supercam и включает модернизированные ударные дроны самолетного типа, пусковые установки и мобильный пункт управления.

Во время испытаний группа дронов работала как единый комплекс - аппараты самостоятельно обменивались данными и вели поиск целей. Один из беспилотников обнаружил мишень и передал координаты остальным, после чего оператор подтвердил цель - и все дроны синхронно нанесли удар.

В Ростехе подчеркнули, что в системе используется нейросеть. Она автоматически распознает цели и распределяет задачи между дронами - определяет очередность атаки и назначает аппарат для фиксации результатов.

Разработчики отмечают, что такая технология может повысить эффективность ударов и помочь преодолевать системы противовоздушной обороны за счет массированного применения беспилотников.

Ранее Ростех поставил в войска очередную партию носимых комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #барражирующие боеприпасы #госкорпорация
