Российская армия поразила склады боевиков в зоне СВО

Помимо этого, были уничтожены места хранения и запуска БПЛА киевского режима, ликвидированы пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 14 районах.
13-04-2026 12:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ поразили склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. 

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар производился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в ночное время. Помимо складов боеприпасов, были поражены места хранения и запуска дронов киевского режима. Также были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 14 районах.

Российские средства ПВО сбили 33 беспилотника самолетного типа. В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 671 самолет, 284 вертолета и 133 563 беспилотника противника. Также нашими бойцами были ликвидированы 656 ЗРК противника, 28 864 танка и других боевых бронированных машин, 1 699 боевых машин РСЗО, 34 408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 257 единиц военной автомобильной техники.

В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина все группировки войск в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня. Войска оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, боевики киевского режима продолжали наносить удары с использованием дронов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего было зафиксировано 6 558 нарушений режима перемирия. Отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении из района населенного пункта Покровское и в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#авиация #Минобороны России #артиллерия #ВС РФ #спецоперация #дроны #склады
