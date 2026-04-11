Над регионами России ночью сбили 99 дронов ВСУ

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 99 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск 10 апреля до 7:00 мск 11 апреля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны перехватили в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями. Также подтверждено уничтожение БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские боевики регулярно предпринимает попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 10 апреля перехватили 151 дрон ВСУ.

