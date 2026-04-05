Вернувшиеся из плена военнослужащие поблагодарили Минобороны

Вернувшиеся из украинского плена российские бойцы поделились своими первыми эмоциями от пребывания на родной земле. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Самолет с бойцами приземлился в Московской области. Он доставил домой 175 бойцов.

«Родители уже знают, что вернулся. Жена ждет. Нам дали позвонить», - рассказал один из военнослужащих.

Все поблагодарили Минобороны за то, что ведомство проделало огромную работу по возвращению бойцов домой. Каждый чувствовал, что его судьба не безразлична России.

«Большое спасибо Министерству обороны - за то, что не забыли, обменяли, вернули на родину», - такие слова звучат из уст военнослужащих.

Сначала бойцов доставили в Белоруссию. Пройдя медосмотр, они оттуда отправились в Россию.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.