Вернувшиеся из плена военнослужащие поблагодарили Минобороны

В Россию прилетели 175 бойцов в рамках обмена с Украиной.
11-04-2026 22:58
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Вернувшиеся из украинского плена российские бойцы поделились своими первыми эмоциями от пребывания на родной земле. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Самолет с бойцами приземлился в Московской области. Он доставил домой 175 бойцов.

«Родители уже знают, что вернулся. Жена ждет. Нам дали позвонить», - рассказал один из военнослужащих.

Все поблагодарили Минобороны за то, что ведомство проделало огромную работу по возвращению бойцов домой. Каждый чувствовал, что его судьба не безразлична России.

«Большое спасибо Министерству обороны - за то, что не забыли, обменяли, вернули на родину», - такие слова звучат из уст военнослужащих.

Сначала бойцов доставили в Белоруссию. Пройдя медосмотр, они оттуда отправились в Россию.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #белоруссия #пленные
