Дроны уничтожили БТР VAB и личный состав ВСУ на Добропольском направлении

Специалисты беспилотных систем выявили и уничтожили спрятавшийся личный состав противника в лесополосе и в бронированной технике с десантом ВСУ.
13-04-2026 15:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетранспортер VAB французского производства, пикап и живую силу ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы беспилотников обнаружили цели во время дежурства в воздухе. Противник пытался укрыться в лесополосе и использовать бронетехнику для переброски личного состава, однако был оперативно выявлен и поражен.

В ведомстве отмечают, что российские подразделения круглосуточно контролируют логистические маршруты ВСУ. Попытки переброски резервов и ротации личного состава пресекаются ударами дронов.

По данным Минобороны, противник регулярно пытается усилить позиции за счет мобилизованных, однако несет потери в технике и живой силе. Расчеты беспилотных систем продолжают наносить точечные удары, срывая снабжение и передвижение украинских подразделений на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #VAB #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
