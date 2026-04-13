Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетранспортер VAB французского производства, пикап и живую силу ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы беспилотников обнаружили цели во время дежурства в воздухе. Противник пытался укрыться в лесополосе и использовать бронетехнику для переброски личного состава, однако был оперативно выявлен и поражен.

В ведомстве отмечают, что российские подразделения круглосуточно контролируют логистические маршруты ВСУ. Попытки переброски резервов и ротации личного состава пресекаются ударами дронов.

По данным Минобороны, противник регулярно пытается усилить позиции за счет мобилизованных, однако несет потери в технике и живой силе. Расчеты беспилотных систем продолжают наносить точечные удары, срывая снабжение и передвижение украинских подразделений на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.