Дроноводы поразили пункты дислокации ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» в зоне проведения специальной военной операции. Дроны последовательно поражают технику, элементы системы связи, а также полевой пункт хранения боеприпасов.

На записи демонстрируются удары по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ. Операторы действуют с высокой точностью. Цели обнаруживаются с воздуха, после чего беспилотники заходят на атаку и поражают их с минимальной задержкой.

Также показаны удары в условиях помех и ограниченной видимости - дроноводы продолжают вести аппараты до последнего момента, точно направляя их на объекты.

Подразделения продолжают выполнять задачи по уничтожению техники, инфраструктуры и живой силы противника, используя современные беспилотные системы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.