Первая команда призывников прибыла на Северный флот в Североморск

Первая команда призывников весенней кампании 2026 года прибыла в главную базу Северного флота - Североморск. В составе новобранцев - жители Нижегородской области, сообщило Минобороны России.

По прибытии их направили в пункт приема и распределения центра обеспечения управления Северного флота. Там военнослужащие проходят приемно-техническую комиссию и обязательное медицинское освидетельствование, которое позволяет определить степень их годности к службе.

Как подчеркнули на Северном флоте, все призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции. После завершения процедур молодое пополнение распределят по различным подразделениям: в Кольскую флотилию, смешанный авиационный корпус, береговые части, а также подразделения материально-технического обеспечения.

При этом уже сейчас известны предпочтения самих новобранцев - большинство из них хотели бы служить в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

Ранее свыше 100 призывников из Московского региона отправились к местам прохождения военной службы с областного сборного пункта. Перед выездом новобранцев обеспечили всем необходимым - вещевым имуществом, банковскими и электронными картами, а также положенными видами довольствия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.