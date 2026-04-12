МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Первая команда призывников прибыла на Северный флот в Североморск

Абсолютно все новобранцы, это особо подчеркивают на Северном флоте, не будут задействованы в специальной военной операции.
14-04-2026 16:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первая команда призывников весенней кампании 2026 года прибыла в главную базу Северного флота - Североморск. В составе новобранцев - жители Нижегородской области, сообщило Минобороны России.

По прибытии их направили в пункт приема и распределения центра обеспечения управления Северного флота. Там военнослужащие проходят приемно-техническую комиссию и обязательное медицинское освидетельствование, которое позволяет определить степень их годности к службе.

Как подчеркнули на Северном флоте, все призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции. После завершения процедур молодое пополнение распределят по различным подразделениям: в Кольскую флотилию, смешанный авиационный корпус, береговые части, а также подразделения материально-технического обеспечения.

При этом уже сейчас известны предпочтения самих новобранцев - большинство из них хотели бы служить в отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

Ранее свыше 100 призывников из Московского региона отправились к местам прохождения военной службы с областного сборного пункта. Перед выездом новобранцев обеспечили всем необходимым - вещевым имуществом, банковскими и электронными картами, а также положенными видами довольствия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #североморск #призывники
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 