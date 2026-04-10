«Ланцет» сжег бронемашину HMMWV в Сумской области

Оператор БПЛА подтвердил поражение боевой бронированной машины ВСУ.
10-04-2026 18:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» при поддержке оператора разведывательного БПЛА Zala уничтожил бронемашину HMMWV ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель обнаружили во время воздушного дежурства. Оператор разведывательного беспилотника зафиксировал перемещение американской бронемашины, после чего координаты оперативно передали на пункт управления. Вскоре в район был направлен «Ланцет», который точно поразил цель. Уничтожение техники подтвердили средствами объективного контроля.

В Минобороны отметили, что расчеты БПЛА группировки «Север» ведут разведку, выявляя скопления сил противника, огневые точки, пункты управления и места запуска беспилотников. Аппараты Zala оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что позволяет эффективно работать в любое время суток и при сложных погодных условиях.

Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, постепенно оттесняя противника от государственной границы.

Ранее командир взвода рассказал, как расчет барражирующих боеприпасов «Ланцет» смог поразить сразу два украинских танка за один раз. По его словам, по целям одновременно направили два изделия, и оба удара оказались результативными.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #сумская область #ланцет #HMMWV
