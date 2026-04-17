«Ураганы» морпехов сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

По данным объективного контроля, который проводился в режиме реального времени, все назначенные цели были успешно поражены.
17-04-2026 18:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» морской пехоты группировки войск «Центр» сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Скопление живой силы противника выявили операторы беспилотников во время воздушной разведки. После дополнительной проверки стало ясно, что украинские подразделения готовятся к перемещению личного состава.

Получив координаты, командование приняло решение нанести удар. Артиллеристы оперативно выдвинулись на позиции, развернули установки и открыли огонь по цели.

На кадрах объективного контроля видно, как залп реактивных снарядов накрывает район сосредоточения противника. Удары наносились с высокой точностью - все намеченные цели были поражены.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ураган #РСЗО #СВО
