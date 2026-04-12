МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления дронами ВСУ

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
13-04-2026 18:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны России.

Судя по кадрам, подготовка к вылету проходила в темное время суток. Самолет с подвешенными авиационными боеприпасами находился на стоянке, после чего экипаж приступил к выполнению задачи. Далее показан взлет и выход в заданный район.

Уже в воздухе видно, как самолет идет над плотной облачностью, а затем производится сброс авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Боеприпасы отделяются от подвесок и уходят к цели.

После выполнения удара экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении объекта и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Запад #УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 