Су-34 сбросил авиабомбы на пункт управления дронами ВСУ

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны России.

Судя по кадрам, подготовка к вылету проходила в темное время суток. Самолет с подвешенными авиационными боеприпасами находился на стоянке, после чего экипаж приступил к выполнению задачи. Далее показан взлет и выход в заданный район.

Уже в воздухе видно, как самолет идет над плотной облачностью, а затем производится сброс авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Боеприпасы отделяются от подвесок и уходят к цели.

После выполнения удара экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении объекта и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.