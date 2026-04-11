МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

Под удар попали промышленные, энергетические и транспортные объекты.
11-04-2026 12:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская авиация, БПЛА и ракетные войска поразили объекты промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Под удар также попали склады хранения безэкипажных катеров, дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. 

Подразделения Южной группировки ликвидировали до 160 украинских боевиков, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley и другую военную технику ВСУ, включая полевые орудия, РЛС в районе Славянска, Константиновки, Артема и других населенных пунктов в ДНР.

Войска улучшили тактическое положение в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Запад», «Восток» и «Юг». Группировка «Днепр» уничтожили до 40 боевиков и военную технику в Запорожской области.

Всего с начала спецоперации армия России уничтожила 671 самолет, 284 вертолета, 133387 БПЛА, 655 ЗРК, 28822 танка и других боевых бронированных машин, 1699 РСЗО, 34393 артиллерийских орудий и минометов, 59128 единиц военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 