Российская авиация, БПЛА и ракетные войска поразили объекты промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Под удар также попали склады хранения безэкипажных катеров, дронов и пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Подразделения Южной группировки ликвидировали до 160 украинских боевиков, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley и другую военную технику ВСУ, включая полевые орудия, РЛС в районе Славянска, Константиновки, Артема и других населенных пунктов в ДНР.

Войска улучшили тактическое положение в зоне ответственности группировок войск «Центр», «Запад», «Восток» и «Юг». Группировка «Днепр» уничтожили до 40 боевиков и военную технику в Запорожской области.

Всего с начала спецоперации армия России уничтожила 671 самолет, 284 вертолета, 133387 БПЛА, 655 ЗРК, 28822 танка и других боевых бронированных машин, 1699 РСЗО, 34393 артиллерийских орудий и минометов, 59128 единиц военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.