Мобильные огневые группы усилят ПВО инфраструктуры Ленобласти

В Ленинградской области расчеты мобильных огневых групп усилят защиту критически важной инфраструктуры от беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Перед заступлением на боевое дежурство военнослужащие прошли контрольные стрельбы на одном из полигонов Ленинградского военного округа. Ранее подразделения завершили этап боевого слаживания.

Во время занятий бойцы отработали выдвижение в районы возможного пролета БПЛА и их уничтожение. Для этого использовалось штатное стрелковое вооружение, а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба».

Кроме того, посты воздушного наблюдения тренировались выявлять беспилотники на ранних этапах и поражать их с помощью зенитных установок ЗУ-23-2.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.