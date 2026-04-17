Мобильные огневые группы усилят ПВО инфраструктуры Ленобласти

После завершения подготовки мобильные огневые группы приступят к выполнению задач по защите воздушного пространства и усилят противовоздушную оборону объектов инфраструктуры региона.
17-04-2026 17:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ленинградской области расчеты мобильных огневых групп усилят защиту критически важной инфраструктуры от беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Перед заступлением на боевое дежурство военнослужащие прошли контрольные стрельбы на одном из полигонов Ленинградского военного округа. Ранее подразделения завершили этап боевого слаживания.

Во время занятий бойцы отработали выдвижение в районы возможного пролета БПЛА и их уничтожение. Для этого использовалось штатное стрелковое вооружение, а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба».

Кроме того, посты воздушного наблюдения тренировались выявлять беспилотники на ранних этапах и поражать их с помощью зенитных установок ЗУ-23-2.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Ленобласть #мобильные огневые группы
