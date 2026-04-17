Дроноводы ГрВ «Юг» уничтожили «Бабу-ягу», станцию связи и блиндаж ВСУ

Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили ряд целей на Константиновском направлении.

В ходе воздушной разведки бойцы выявили тяжелый гексакоптер R-18, известный как «Баба-яга», который готовился к атаке. Аппарат был уничтожен точным ударом - оператор направил FPV-дрон на цель и поразил ее тараном.

После этого разведка обнаружила станцию связи противника, использовавшуюся для координации действий и корректировки огня. Координаты передали ударным расчетам, и объект был выведен из строя.

Также в лесополосе выявили замаскированный блиндаж ВСУ. После подтверждения цели по нему нанесли серию точных ударов FPV-дронами. В результате укрытие было разрушено, находившаяся там живая сила и имущество - уничтожены.

Работа велась в том числе в темное время, что позволило своевременно выявлять угрозы и эффективно поражать ключевые объекты противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.