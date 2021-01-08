Артиллеристы ЮВО отработали задачи контрбатарейной борьбы в Чечне

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне отработали задачи контрбатарейной борьбы.

Гаубичные и реактивные батареи соревновались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, по очереди выступая в качестве противника. Оперативное взаимодействие и высокоэффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии были организованы в единой системе.

Военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами 2С3М «Акация», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня РСЗО «Град-М».

В тренировках участвовали более 500 военнослужащих ЮВО, задействовали более 60 единиц техники. Занятия проводились на общевойсковых полигонах, оснащенных современными имитационными средствами. Благодаря этому удалось создать обстановку, максимально приближенную к боевой.