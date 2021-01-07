Храм-часовня в честь святых покровителей железнодорожных войск освящен в Ставрополье

В праздник Рождества Христова на территории железнодорожного соединения Южного военного округа в Ставропольском крае был открыт и освящен храм-часовня в честь покровителей железнодорожных войск Бориса и Глеба. Освящение совершил настоятель храма иконы Казанской Божией Матери отец Дмитрий, который является нештатным помощником командиров воинских частей Невинномысского гарнизона по работе с верующими военнослужащими.

Появление на территории воинской части религиозного объекта значительно упростило участие военнослужащих в религиозных обрядах. Ранее они посещали церковь только по выходным и праздничным дням. Теперь каждый военнослужащий в свободное от службы время может посетить воинский храм-часовню, где будут регулярно проводиться таинства крещения, совершаться молебны по православным праздникам и памятным дням истории российского воинства.

«С сегодняшнего дня храм-часовня работает в общем доступе для всего личного состава гарнизона в любое время и полностью обеспечивает потребность всех верующих людей» - указал заместитель командира воинской части железнодорожных войск майор Сергей Миночкин.

Ранее сообщалось, что рождественская служба состоялась в полевом храме на базе ВКС России в Хмеймиме в Сирии. Посетить службу могли все военнослужащие, которые не находились в это время на дежурстве.