Вывод ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования: в Марий Эл начались учения РВСН

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались учения с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения (Республика Марий Эл).

Под покровом ночи автономные пусковые установки вышли на полевые позиции, совершая протяженные марши.

Во время учений планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

В учениях будут задействованы образцы новейшей специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе тренировочных мероприятий с ракетным соединением стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

На вооружении Йошкар-Олинского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».