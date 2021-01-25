Главный штурман ВМФ России рассказал, почему штурманское образование - одно из лучших на флоте

Контр-адмирал Эдуард Луйк, главный штурман Военно-морского флота России, в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о сложностях обучения военно-морских штурманов - а также о том, почему это в итоге окупается.

«Подготовка хорошего штурмана корабля – трудная задача, которую решают преподаватели с большим флотским опытом во взаимодействии с флагманскими штурманами соединений. Не скрою, учиться по штурманской специальности непросто, от курсанта требуются старание и усидчивость, большое желание освоить всю программу подготовки», - отметил главный штурман ВМФ РФ.

Луйк напомнил, что на флотских штурманов учат в трех военных высших учебных заведениях: Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Петербурге, в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова во Владивостоке, и Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в городе Севастополе.

«Полученные знания позволяют молодым офицерам добросовестно выполнять все обязанности на штурманских должностях, а также обеспечивают успешное продвижение по командной линии», - отметил контр-адмирал «приятные» стороны специальности.

Луйк подчеркнул, что штурманское образование - одно из лучших в современном Военно-морском флоте России. Только прибывшие на флот выпускники-штурманы легко осваивают первичные штурманские должности. Этому, по словам контр-адмирала, способствует серьезный отбор кандидатов на обучение, а также высокий уровень научно-педагогического состава штурманских кафедр. Кроме того, свою лепту вносит традиционная требовательность к учебе и широкая и качественная практика на учебных кораблях.