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Главный штурман ВМФ России рассказал, почему штурманское образование - одно из лучших на флоте

Тимур Шерзад
14:18 25.01.2021
Луйк подчеркнул, что штурманское образование - одно из лучших в современном Военно-морском флоте России.
Главный штурман ВМФ России рассказал, почему штурманское образование - одно из лучших на флоте
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Контр-адмирал Эдуард Луйк, главный штурман Военно-морского флота России, в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о сложностях обучения военно-морских штурманов - а также о том, почему это в итоге окупается. 

«Подготовка хорошего штурмана корабля – трудная задача, которую решают преподаватели с большим флотским опытом во взаимодействии с флагманскими штурманами соединений. Не скрою, учиться по штурманской специальности непросто, от курсанта требуются старание и усидчивость, большое желание освоить всю программу подготовки», - отметил главный штурман ВМФ РФ.

Луйк напомнил, что на флотских штурманов учат в трех военных высших учебных заведениях: Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Петербурге, в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова во Владивостоке, и Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в городе Севастополе. 

«Полученные знания позволяют молодым офицерам добросовестно выполнять все обязанности на штурманских должностях, а также обеспечивают успешное продвижение по командной линии», - отметил контр-адмирал «приятные» стороны специальности.

Луйк подчеркнул, что штурманское образование - одно из лучших в современном Военно-морском флоте России. Только прибывшие на флот выпускники-штурманы легко осваивают первичные штурманские должности. Этому, по словам контр-адмирала, способствует серьезный отбор кандидатов на обучение, а также высокий уровень научно-педагогического состава штурманских кафедр. Кроме того, свою лепту вносит традиционная требовательность к учебе и широкая и качественная практика на учебных кораблях.

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