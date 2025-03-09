Украинские командиры забирают у военнослужащих ВСУ телефоны и не дают им разговаривать с родными и близкими. Об этом «Звезде» рассказал один из военнопленных, который прибыл в Малую Локню неделю назад.

Украинский солдат уверяет, что уже год не общался с семьей. На гражданке его ждут жена и двое детей. Кадры допроса оказались в распоряжении нашего военкора Андрея Вакулы.

С его слов, на позициях в Курской области его командиры требовали одного - «держаться» и не сдавать своих позиций, но не получилось.

Российские военнослужащие продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области. Ранее появились кадры нанесения артиллерийских ударов по позициям врага в районе Малой Локни.

Наши расчеты гаубиц отрезают пути снабжения украинской группировки и отрабатывают по позициям националистов. Киевский режим постоянно перебрасывает в этот район все новые резервы. Дальнейшее сопротивление стоит ВСУ огромных потерь.