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Пленный ВСУ рассказал о приказах командиров в Курской области

Очередной пленный ВСУ на допросе признался, что командование требовало от него и его сослуживцев под Малой Локней одного - «держаться».
Ян Брацкий Андрей Вакула 2025-03-09 17:50:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские командиры забирают у военнослужащих ВСУ телефоны и не дают им разговаривать с родными и близкими. Об этом «Звезде» рассказал один из военнопленных, который прибыл в Малую Локню неделю назад.

Украинский солдат уверяет, что уже год не общался с семьей. На гражданке его ждут жена и двое детей. Кадры допроса оказались в распоряжении нашего военкора Андрея Вакулы.

С его слов, на позициях в Курской области его командиры требовали одного - «держаться» и не сдавать своих позиций, но не получилось.

Российские военнослужащие продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области. Ранее появились кадры нанесения артиллерийских ударов по позициям врага в районе Малой Локни.

Наши расчеты гаубиц отрезают пути снабжения украинской группировки и отрабатывают по позициям националистов. Киевский режим постоянно перебрасывает в этот район все новые резервы. Дальнейшее сопротивление стоит ВСУ огромных потерь.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #Допрос #пленный #малая локня
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