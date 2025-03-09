Штурмовые отряды подразделений группировки войск «Север» к исходу дня 9 марта освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Накануне наши подразделения очистили от боевиков ВСУ населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Отличились также бойцы группировки войск «Север».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.