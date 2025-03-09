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ВС РФ освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

Подразделения наших войск продолжают выдавливать врага с территории Курской области.
2025-03-09 20:07:39
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Штурмовые отряды подразделений группировки войск «Север» к исходу дня 9 марта освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Накануне наши подразделения очистили от боевиков ВСУ населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Отличились также бойцы группировки войск «Север».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Курская область #малая локня
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