Армия Морские маневры: экипажи ЧФ отразили атаку «врага» и отработали высадку десанта Андрей Аркадьев Противолодочные корабли торпедами уничтожили субмарину противника, а по надводным целям отработала артиллерия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Экипажи Черноморского флота в рамках масштабных учений «Кавказ-2020» отразили атаку и отработали высадку морского десанта. Противолодочные корабли торпедами уничтожили субмарину противника, а по надводным целям отработала артиллерия. В учениях также задействованы береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». Особые задачи стоят у «плавучего сапера» - тральщика нового поколения «Иван Антонов». Корабль зачищает акваторию от плавучих мин и других взрывоопасных предметов. Ранее сообщалось, что всего в учениях «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также десять летательных аппаратов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует