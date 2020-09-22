Транспортировка отрядов десанта: кадры учений «Кавказ-2020» под Астраханью

На учениях «Кавказ-2020» подразделения ВДВ отрабатывают задачи транспортировки отрядов передового десанта на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие Ульяновского и Камышинского отдельных соединений Воздушно-десантных войск, принимающие участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", приступили к отработке практических действий в составе подразделений соединения ВДВ "нового типа" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», - говорится в сообщении.

В рамках тактического эпизода военнослужащие отрабатывают десантно-штурмовые действия и беспарашютное десантирование личного состава с использованием канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом.

Кроме того, десантники тренируются осуществлять переброску вертолетами армейской авиации Ми-26 и Ми-8АМТШ двух батарей гаубиц Д-30, автомобилей «Нива Котенок» и «Эскадрон», оснащенных 120-мм минометами «Сани», автоматическими гранатометами АГС-17, крупнокалиберными пулеметами «Корд», а также автомобилей-багги и УАЗ «Пикап», оснащенными пулеметами «Печенег».