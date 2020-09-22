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Свыше 30 военных вертолетов ЮВО задействованы на СКШУ «Кавказ-2020»

Роман Захаров
00:25 22.09.2020
Армейская авиация будет обеспечивать переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, а также наносить огневой удар по боевым порядкам условного противника.
Свыше 30 военных вертолетов ЮВО задействованы на СКШУ «Кавказ-2020»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» задействовано более 30 вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО). Вертолеты переброшены на аэродромы «Капустин Яр» и «Ашулук» в Астраханской области.

В практической части маневров задействованы российские вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52 и Ми-26. Армейская авиация будет обеспечивать переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, а также наносить огневой удар по боевым порядкам условного неприятеля.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в период с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах ЮВО – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки собираются принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардия и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях, которые проходят под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях сил на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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