Огонь и вода: как российские военнослужащие помогают тушить пожары в Сирии

В Сирии бушуют природные пожары. Местные власти бросили на тушение огня пожарных и спецтехнику, но самостоятельно справиться со стихией оказалось им не под силу. За помощью они обратились к российским военным.

С авиабазы Хмеймим в воздух поднимаются многоцелевые вертолеты Ми-8 МТВ-5, оборудованные специальной пожарной техникой С главной задачей - не допустить распространение огня на населенные пункты, - наши военные летчики справились. Но пламя охватило целые гектары уникальных реликтовые кедров. Погибли целые рощи, остались только пепел и черные головешки

Эти кедры находятся под особым надзором государства. Реликтовые деревья растут высоко в горах и обычной пожарной машине туда не добраться. Для вертолетов - эта задача тоже не из простых. Восходящие потоки теплого воздуха раскачивают машину, а каменные склоны совсем близко. К каждому вылету летчики готовятся, как к боевой операции.

У пожарного водоема собрались практически все местные жители, чтобы увидеть, как многотонный вертолет зависает в десятке метров над поверхностью воды и аккуратно набирает воду. Набрав до краев водосливное устройство, или «ведро», как его между собой называют летчики, вертолет поднимается в горы и прицельно сбрасывает воду на огонь. Затем он вновь отправляется на новый заход.

«По просьбе сирийской стороны группировка Вооруженных сил РФ, находящаяся на территории САР, оказывает помощь экипажами армейской авиации в тушении пожаров. В настоящий момент экипажами армейской авиации выполнено 24 вертолетовылета. Сброшено на очаги пожаров более 600 тонн воды. Все очаги пожаров ликвидированы на общей площади 4000 гектаров. В настоящий момент очаги пожаров не представляют опасности. Инфраструктуре военной, гражданской, транспортной ущерб не нанесен», - рассказал заместитель командира полка Ренат Хайдаров.

Тушение пожаров еще продолжается, а сирийские следственные органы уже начали расследование причин возникновения возгораний. Жаркая и ветреная погода могли сыграть свою роль, но не исключают и поджог. В регионе до сих пор проявляют активность «Спящие ячейки» боевиков.