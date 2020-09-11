Армия Летчики ЦВО посадили Ан-26 на грунт на учениях под Екатеринбургом: видео Ян Брацкий Посадка на грунтовую ВПП отрабатывается для поддержания уровня профессиональной квалификации летчиков. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Экипажи отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) посадили самолет Ан-26 на грунтовую взлетно-посадочную полосу в ходе завершающего эпизода летно-тактических учений, проходящих в пяти регионах России. Перед совершением посадки экипаж самолета выполнил воздушную разведку предполагаемого места приземления, чтобы рассчитать размеры взлетно-посадочной полосы и определить точку касания. При заходе на посадку летчики самостоятельно определяли высоту выравнивания и рассчитывали маневр с учетом веса и габаритов самолетов. Посадка на грунтовую взлетно-посадочную полосу отрабатывается для поддержания уровня профессиональной квалификации летчиков при выполнении задач в условиях отсутствия аэродромной сети и инфраструктуры. В учениях в Самарской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях, которые проходят с 10 по 13 сентября, задействованы 10 самолетов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует