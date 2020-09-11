Замминистра обороны Фомин провел переговоры с послом Ирана
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
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Одиннадцатого сентября заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.
Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает Минобороны.
Александр Фомин и Казем Джалали подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.