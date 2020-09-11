Истребители выполнили 25 вылетов на перехват воздушных целей на тренировке ПВО СНГ

Экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 поднимались в воздух для перехвата самолетов-нарушителей государственной границы 25 раз в рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Истребители Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, истребители-перехватчики МиГ-31 ВКС России, ВВС и Войск ПВО Республики Беларусь и Сил воздушной обороны Республики Казахстан несут боевое дежурство по противовоздушной обороне на своих аэродромах в 10-минутной готовности к вылету», - говорится в сообщении.

После получения сигнала об обнаружении неопознанных воздушных судов, нарушивших государственную границу с республиками Беларусь и Казахстан, указанные самолеты взяли курс к государственной границе, где произвели воздушную разведку, обнаружили самолеты-нарушители и осуществили их условное уничтожение.

Наведение истребителей на цель осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50, который выполнял радиолокационную разведку в воздухе, в Казахстане наводил экипажи самолетов-перехватчиков на цели и выдавал информацию на наземные командные пункты. Взлеты и обнаружения самолетов-нарушителей экипажи истребителей Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31 произвели в максимально короткие сроки.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета - МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. МиГ-29 получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.