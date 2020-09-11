Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два самолета США

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа перехватил над Черным морем две воздушные цели, которые летели над нейтральными водами в сторону Государственной границы Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США», - говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

После разворота иностранных воздушных судов в сторону от границы, экипаж Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет российских летчиков проходил в строгом соответствии с международными правилами, нарушения воздушной границы Российской Федерации допущено не было.