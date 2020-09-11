В Крыму авиация провела бомбометание по морским и береговым целям

В Крыму прошли учения авиации Черноморского флота и Южного военного округа с бомбометанием по морским и береговым целям, сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе учений экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М совместно со штурмовиками Су-25СМ нанесли удар по условному противнику, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270.

Летчики выполнили нормативы по экстренному вылету с оперативных аэродромов и успешно нанесли удары по наземным целям в районе горы Кончекская на полигоне Опук и мишеням в море.

Всего в ходе учебно-боевого задания было израсходовано более 20 авиабомб. В учениях было задействовано более 25 самолетов.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».