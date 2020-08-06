Минобороны ко Дню Железнодорожных войск опубликовало видеоподборку учений

Ко Дню Железнодорожных войск Минобороны опубликовало на официальном канале ведомства в YouTube видеоролик с самыми яркими кадрами учений. Праздник военнослужащие отмечают сегодня, 6 августа. Он был установлен указом президента РФ 19 июля 1996 года.

«6 августа 2020 года отмечается 169-я годовщина со дня образования Железнодорожных войск Российской Федерации. С праздником!» - говорится в подписи к ролику.

Железнодорожные войска занимаются обеспечением функционирования железнодорожных путей. Также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и военных действий и конфликтов.

Напомним, что Железнодорожные войска РФ участвовали в строительстве в регионах России инфекционных центров для лечения пациентов с коронавирусом.