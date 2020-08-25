Шойгу: Россия и Азербайджан нарастят темпы военного сотрудничества к следующему году

Россия и Азербайджан нарастят сниженные из-за распространения коронавируса темпы военного сотрудничества в 2020 или 2021 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

«Несколько сузились наши горизонты по военному сотрудничеству из-за пандемии, но я абсолютно убежден, что мы сегодня обсудим и примем все меры для того, чтобы то, что было упущено за это время, было наверстано, если не в этом году, то в следующем», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ подчеркнул, что уровень взаимодействия двух стран в настоящее время находится на высоком уровне из-за постоянных контактов и внимания к этой сфере двух верховных главнокомандующих.

Также Шойгу отметил, что не прекращается сотрудничество в сфере подготовки азербайджанских специалистов. По словам главы оборонного ведомства России, они прошли подготовку и будут обучаться в следующем году.

Кроме того, на этой же встрече Шойгу заявил, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье.