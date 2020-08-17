Российский Су-27 перехватил три самолета из США и Великобритании над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил в небе над нейтральными водами Черного моря самолеты США и Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«17 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ три воздушные цели», - говорится в сообщении.

Навстречу был поднят Су-27. Российский истребитель «идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет-разведчик R-1 "Сентинел" ВВС Великобритании».

Как только иностранные военные самолеты развернулись от границы России, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).