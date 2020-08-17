Учения сотрудников ВАИ и военной полиции завершились в Приморье

На полигоне Сергеевский в Приморском крае завершились учения с сотрудниками Военной автомобильной инспекции и военной полиции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Во время тренировок военнослужащие должны были обеспечить безопасность движения транспорта и правопорядок в ходе развертывания войск, добавили в пресс-службе.

«Совместно с силами и средствами подразделений общевойсковой армии военнослужащие обеспечили безопасность дорожного движения и пропускной режим на военных объектах, а также приняли участие в противодействии диверсионно-разведывательной деятельности условного противника», - говорится в сообщении.

На учениях применены новые методики использования военными полицейскими оружия нелетального действия, добавили в пресс-службе.

Сергеевский – один из крупнейших в России полигонов, расположенных в Приморском крае. На нем регулярно проводятся масштабные учения, в рамках которых тысячи военнослужащих отрабатывают боевые навыки.